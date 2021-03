Patrícia Mamona sagra-se campeã europeia do triplo salto por um centímetro

Hoje às 17:37 Facebook

A portuguesa sagrou-se, este domingo, campeã europeia do triplo salto na Polónia. Patrícia saltou 14,53 metros, o suficiente para chegar ao mais alto lugar no pódio.

A marca obtida por Mamona na final do triplo salto é também recorde nacional em pista coberta, superando os 14,44 que a atleta conseguira há dois anos, em Madrid.

As três atletas no pódio ficaram separadas por um centímetro apenas - a espanhola Ana Peleteiro, campeã há dois anos, foi segunda e fez 14,52 centímetros, a mesma marca da alemã Neele Eckhardt, que perdeu no desempate pelo segundo melhor salto.

Mamona, de 32 anos, conseguiu a sua quarta medalha em grandes campeonatos, sempre no triplo: em 2016 foi campeã da Europa absoluta, depois de ter sido 'prata' em 2012, e em 2017 foi vice-campeã em pista coberta.

Esta é a terceira medalha de Portugal nestes Europeus de Torun, depois dos 'ouros' de Auriol Dongmo no lançamento do peso, na sexta-feira, e de Pedro Pichardo, no triplo masculino, já hoje, elevando para 26 o total das medalhas lusas em todas as edições dos campeonatos.