Patrícia Mamona "sem expectativas" mas à procura de um bom resultado

Patrícia Mamona apresenta-se nos Europeus de atletismo "sem expectativas", consciente de não estar na sua melhor forma, contudo a acreditar que a sua "experiência" a ajudará a um bom resultado em Munique.

"Estou mesmo apática, sem perspetivas positivas ou negativas. Tenho de mostrar o meu valor. Venho de uma época bastante complicada, mas finalmente as coisas estão a alinhar-se, já me estou sentir bem e saudável. Tenho de ganhar um pouco de forma, mas sem tempo para isso. Que a minha experiência de anos me permita fazer um bom salto", disse Patrícia Mamona, à Lusa.

A vice-campeã olímpica chega aos Europeus multidesportos dias depois de um oitavo lugar na etapa do Mónaco da Liga de Diamante, o mesmo resultado dos Mundiais de Eugene, há um mês, nos Estados Unidos, altura em que foi a melhor europeia.

A campeã da Europa em 2016 e vice-campeã em 2012 considera que a luta pelo pódio está "muito aberta", defendendo que todas as atletas "têm chances de fazer um bom salto e estar nas medalhas".

"Só posso focar-me no que posso fazer. A única coisa que pode trazer um bom resultado é estar bem alinhada, não só fisicamente, mas sobretudo mentalmente para que quando for preciso, no momento e hora certa, consiga juntar as peças todas e fazer um bom resultado", disse, assumindo que, nesta fase, está ainda a encontrar-se.

Patrícia Mamona inicia a qualificação na quarta-feira, a partir das 11.35 horas.