Patrícia Mamona sexta classificada nos Mundiais de pista coberta, Rojas com recorde mundial

A vice-campeã olímpica não conseguiu, este domingo, bater o recorde nacional em Pista Coberta (14,53) e foi sexta classificada. A venezuelana Yulimar Rojas não só confirmou o favoritismo como ainda bateu o recorde do Mundo.

Depois de já ter sido campeã e vice-campeã europeia ao Ar Livre, em 2016 e 2021, campeã (2021) e vice-campeã (2017) europeia em Pista Coberta e conseguido a tão desejada medalha olímpica no ano passado, ao conquistar a prata - em Tóquio saltou pela primeira vez acima dos 15 metros e superou, em mais de 30 centímetros, o recorde nacional - faltava agora um pódio nos Mundiais para Patrícia Mamona. E, se tal se concretizasse, acabaria por ser a melhor participação portuguesa de sempre na competição, depois da medalha de ouro de Auriol Dongmo no peso e a prata de Pedro Pablo Pichardo no triplo salto.

A atleta portuguesa começou a prova com a melhor marca do ano - saltou 14,27 metros - numa prova com nomes como Yulimar Rojas, Kimberly Williams, Ana Peleteiro, Hanna Minenko ou Liadagmis Povea. No segundo salto, Patrícia Mamona ficou-se pelos 14,24 mas ainda conseguiu melhorar a marca na terceira tentativa, com 14,42 metros, subindo até ao quarto lugar e ficando a 12 centímetros do bronze, mas acabou por descer a sexto após Povea chegar aos 14,45 e Orji a igualar os 14,42 metros mas com uma segunda melhor marca mais alta. No último salto, depois de dois nulos, Patrícia Mamona não conseguiu melhorar a marca e acabou mesmo por ficar em sexto lugar, igualando os 14,42 metros.

Yulimar Rojas de outro mundo

Se o salto da ucraniana Maryna Bekh-Romanchuk (14,74 metros), que lhe deu o segundo lugar, foi incrível, o que dizer da venezuelana Yulimar Rojas. A campeã olímpica não só confirmou o favoritismo como ainda quebrou o recorde em pista coberta, ao saltar 15,74 na sexta tentativa, quando já tinha o triunfo garantido, com 15,36, então recorde dos campeonatos, deixando a medalha de prata a um metro. A jamaicana Kimberly Williams, com 14,59, fechou o pódio.