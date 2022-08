Patrícia Mamona termina no quinto lugar dos Europeus

Atleta portuguesa saltou 14,41 metros, quatro centímetros a menos que o terceiro lugar.

Patricía Mamona esteve perto do pódio, mas quatro centímetros separaram-na das medalhas. A atleta portuguesa saltou 14.41 metros para terminar no quarto lugar do Campeonato Europeu de Atletismo, atrás de Eckhardt-Noack (14.43 metros) e de Hanna Mikenko, que conquistou o bronze, com um salto de 14.45 metros.

A ucraniana Maryn Bekh-Romanchuk foi a grande vencedora da prova de triplo salto, tendo saltado uns impressionantes 15.02 metros.