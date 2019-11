Patrícia Sampaio de ouro e Rochele Nunes de prata na Austrália

Adriano Rocha Hoje às 11:01 Facebook

Twitter

Partilhar

Portugal fechou esta segunda-feira a Open da Oceânia de judo, em Perth (austrália), com a conquista de mais duas medalhas. Patrícia Sampaio ganhou a de ouro na categoria de -78 kg e Rochele Nunes a de prata em +78 kg. No domingo, havia sido Maria Siderot a chegar à prata em -48 kg.

Das três judocas portugueses em ação no último dia, só Yahima Ramirez não conseguiu chegar ao pódio, ao terminar em sétima na categoria de -78 kg​​, que teve como vencedora Patrícia Sampaio. A judoca de Tomar, atual 18.ª no ranking mundial, venceu os quatro combates, todos por "ippon", conquistando o ouro ao bater a alemã Luise Malzahn (9.ª do Mundo). Rochele Nunes chegou à final de +78 kg, mas teve de se contentar com a medalha de prata, ao ser derrotada pela turca Kayra Sayit, por "ippon".

Neste momento, Portugal tem atletas em lugar qualificação para os Jogos de Tóquio em quase todas as categorias femininas (Catarina Costa em -48 kg, Joana Ramos em -52 kg, Telma Monteiro em -57kg, Bárbara Timo em -70kg, Patrícia Sampaio em -78kg e Rochele Nunes em +78kg), enquanto nos masculinos só Anri Egutidze (-81 kg) e o campeão do Mundo Jorge Fonseca (-100 kg) ocupam posições que garantem a presença no Japão. O apuramento olímpico termina em maio de 2020.