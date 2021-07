Patrick Fernandes reforça Chaves

Hoje às 19:03 Facebook

O avançado Patrick Fernandes trocou o Varzim, onde atuou por empréstimo do Farense, pelo Chaves, para a temporada 2021/22, e já integrou o treino de hoje. Nos poveiros o atacante apontou quatro golos em 16 jogos.

O jogador, de 27 anos, vai representar o sexto clube em Portugal, depois de ter atuado pelo Oliveira do Hospital e Felgueiras 1932, no Campeonato de Portugal, Tondela e Farense (Liga) e Varzim, no segundo escalão de futebol profissional.

Patrick Fernandes torna-se o sexto reforço para o ataque à subida de divisão flaviense depois do lateral esquerdo internacional moçambicano Bruno Langa (ex-Amora), de 23 anos, o defesa central Rúben Pereira (ex-Sanjoanense), de 23 anos, o lateral direito Nuno Campos (ex-Mafra), de 28 anos, o defesa central brasileiro Alexsandro Ribeiro (ex-Amora), de 21 anos, e o avançado Pedro Ribeiro (ex-Felgueiras), de 21 anos.