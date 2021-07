Patrick Schick marcou o melhor golo do Euro 2020

Bernardo Monteiro Hoje às 18:42 Facebook

Twitter

Partilhar

O avançado da República Checa, Patrick Schick, foi o autor do melhor golo do Euro 2020, marcando no primeiro encontro do Grupo D, contra a Escócia, uma obra de arte, pouco depois do meio-campo, que certamente irá perdurar na história dos Campeonatos da Europa. O momento simbolizou o 'bis' de Schick, de 25 anos, no encontro e valeu os primeiros três pontos aos checos, que acabariam por vencer 2-0.

O craque português Cristiano Ronaldo também esteve entre os possíveis vencedores, com a finalização da bela jogada coletiva que valeu o 3-0 contra a Hungria no primeiro jogo do Grupo F.

Pogba (França), Luka Modric (Croácia), Insgine (Itália), Kevin De Bruyne (Bélgica), Álvaro Morata (Espanha), Damsgaard (Dinamarca), Yarmolenko (Ucrânia) e Chiesa (Itália) eram os outros jogadores com tentos a votação.

Patrick Schick igualou Ronaldo no topo da lista de melhores marcadores, com cinco golos, mas perdeu para o craque luso pelo número de minutos que precisou para festejar por cinco ocasiões e porque o capitão de Portugal ainda conseguiu uma assistência. Os golos de Schick foram distribuídos por Escócia (2), Croácia, Países Baixos e Dinamarca.

Eis o melhor golo desta edição do Europeu: