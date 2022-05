Patrick Vieira agrediu adepto adversário ao pontapé

Incidente ocorreu após a partida entre o Everton e o Crystal Palace, que garantiu a permanência na Liga inglesa à equipa da casa.

O jogo entre o Everton e o Crystal Palace era de extrema importância para a equipa da casa. Em caso de vitória, a formação de Frank Lampard garantia a permanência na Premier League. Os toffees completaram a reviravolta, depois de estar a perder 2-0, com um golo aos 85 minutos. Após o apito final, os adeptos do Everton invadiram o relvado para festejar a manutenção.

Num vídeo divulgado nas redes sociais, é possível ver um adepto do Everton a provocar Patrick Vieira, treinador do Crystal Palace e ex-jogador do Arsenal. Nas imagens o técnico francês agride o aficionado com um pontapé, sendo depois retirado do local.

Veja as imagens:

O jornal inglês The Athletic avança esta sexta-feira que a Federação Inglesa de Futebol irá investigar as ações de Patrick Vieira, mas também o Everton, devido à invasão de campo.