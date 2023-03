Patrick Vieira deixa o comando do Crystal Palace

Após não conseguir nenhuma vitória em 2023, Patrick Vieira foi afastado do comando técnico do Crystal Palace.

O emblema de Londres é o atual 12.º classificado da Premier League, com apenas mais três pontos do que o primeiro clube da "linha de água", o Bournemouth. Patrick Vieira estava no Crystal Palace há ano e meio e teve a última vitória a 31 de dezembro, precisamente contra o Bournemouth (2-0). Desde aí seguiram-se sete derrotas e cinco empates, o que ditou o afastamento do treinador francês.

O presidente do emblema inglês, Steve Parish, agradeceu o contributo de Vieira e explicou os motivos da troca de treinador. "É com enorme pesar que tomamos esta difícil decisão. Os resultados dos últimos meses colocaram-nos numa posição precária na liga e sentimos que é necessária uma mudança para nos dar melhores hipóteses de ficar na Premier League. Dito isso, o impacto do Patrick desde que se juntou a nós no verão de 2021 foi significativo, respeitamo-lo muito. Levou a equipa às meias-finais da Taça e a um respeitável 12º lugar. Terminou a última temporada jogando um futebol emocionante, o que foi desafiador, dadas as mudanças que fizemos no plantel antes de sua chegada. Ele deu tudo ao clube e agradecemos-lhe o seu serviço", escreveu o líder.