Patrick Vieira é o novo treinador do Crystal Palace

JN/Agências Hoje às 17:14 Facebook

Twitter

Partilhar

O antigo futebolista francês Patrick Vieira foi oficializado como o novo técnico dos londrinos do Crystal Palace, com direito a um contrato de três temporadas.

"Estou ansioso para voltar à Premier League e liderar este grande clube. Vamos iniciar um novo capítulo juntos", afirmou o técnico.

Patrick Vieira, que estava desempregado desde dezembro de 2020, quando deixou o Nice, vai substituir Roy Hodgson, que orientou os Eagles, 14.º classificados na última edição da Premier League, entre 2017 e junho.

O novo técnico do Crystal Palace começou a carreira de técnico nas camadas jovens do Manchester City, tendo rumado aos EUA para orientar o New York City, antes de assumir os franceses do Nice.

Agora chega a uma equipa que luta por objetivos modestos e que tem em Wilfried Zaha a grande estrela do clube britânico.