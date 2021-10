Pau Gasol retira-se como uma lenda do basquetebol mundial

JN Hoje às 17:54 Facebook

Aos 41 anos, o jogador espanhol anunciou o ponto final de uma carreira de 21 anos, onde se destacam os títulos pela seleção e os "anéis" conquistados na NBA, ao lado de Kobe Bryant.

O espanhol Pau Gasol, considerado um dos melhores jogadores da história do basquetebol europeu, anunciou esta terça-feira o final da carreira.

"É uma decisão difícil, como podem imaginar, mas é uma decisão meditada. Queria acabar a jogar, não por uma lesão, e consegui-o, ganhando a Liga espanhola e voltando a participar nos Jogos Olímpicos. Foi muito especial", afirmou, emocionado, Pau Gasol, em conferência de imprensa.

Aos 41 anos, Gasol coloca o ponto final parágrafo a um trajeto de 21 anos marcado por inúmeras conquistas, iniciado ao serviço do Barcelona, o clube ao qual regressou na época passada.

Para trás, fica um palmarés impressionante, no qual se destacam o Mundial conquistado em 2006, no Japão, e dois títulos da NBA, ambos arrebatados ao lado de Kobe Bryant ao serviço dos Los Angeles Lakers.

"Gostaria muito que estivesse aqui, mas a vida é assim, muito injusta às vezes. Sinto a falta dele, ajudou-me a ser melhor competidor e líder, a ser um ganhador. Sempre o considerei um irmão mais velho. Obrigado, Kobe", disse Gasol, não contendo as lágrimas.

Curiosamente, o primeiro grande momento de Pau Gasol aconteceu em Lisboa, no então Pavilhão Atlântico, onde, em 25 de julho de 1999, ajudou a Espanha a conquistar o Mundial de juniores, numa final com os Estados Unidos (94-87).

Dois anos depois foi escolhido como número 3 do 'draft' da NBA pelos Memphis Grizzlies, ao serviço dos quais foi o inquestionável 'rookie do ano', em 2001/2002, com médias de 17,6 pontos e 8,9 ressaltos.

Na NBA, e depois de seis anos e meio nos Lakers, ainda fez duas épocas nos Chicago Bulls e outras tantas nos San Antonio Spurs.