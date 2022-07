Paul Pogba está de regresso à Juventus

Finalmente está confirmado que Paul Pogba vai voltar à Juventus, após terminar contrato com o Manchester United. O jogador vai utilizar o número 10, que era de Paulo Dybala na temporada passada

O internacional francês passou com sucesso os habituais exames médicos e está oficialmente de regresso a Turim, para integrar o plantel da Juventus, depois de seis anos no Manchester United. O médio, de 29 anos, assinou um contrato válido até 2026 e a Juve informa que "suportará despesas acessórias no valor de 2,5 milhões de euros" nesta operação, que não teve custos diretos de transferência.

Esta poderá ser a última oportunidade para Pogba confirmar o elevado potencial que lhe era atribuído, além de regressar ao clube onde jogou o seu melhor futebol, entre 2012 a 2016.

Este é um excelente negócio para os "bianconeri", que têm no francês um dos jogadores financeiramente mais rentáveis dos últimos anos. Após contratarem Pogba a custo zero ao Manchester United, em 2012, venderam-no aos "red devils" por uma verba de, aproximadamente 100 milhões de euros. Agora, passados seis anos, voltam a contratá-lo como jogador livre.

O médio, que a certa altura esteve entre os melhores jogadores do Mundo, disputou 27 jogos pelos Manchester United, em 2021/22, tendo feito um golo, além de nove assistências.