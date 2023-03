Paul Scholes diz que Bruno Fernandes não devia ser capitão

Antigo craque do Manchester United, Paul Scholes teceu duras críticas a Bruno Fernandes, que considera não ter perfil para capitanear os "red devils".

Após a pesada derrota com o Liverpool (7-0), para a Premier League, a equipa de Erik Ten Hag reagiu com um triunfo nos oitavos de final da Liga Europa, contra o Bétis (3-1). Ainda assim, Paul Scholes não ficou convencido com a prestação de Bruno Fernandes.

"O capitão deve ser uma pessoa com influência, tranquila, um líder. Não creio que seja o capitão ideal. Quando lutas por títulos é melhor ter um capitão menos emotivo", começou por explicar o ex-médio.

PUB

Scholes somou 21 temporadas como jogador profissional, sempre ao serviço do Manchester United. A vasta experiência leva-o a considerar que o internacional português não é a pessoa certa para liderar o emblema britânico, deixando ainda críticas à forma como os jogadores se comportam na Liga portuguesa.

Em Portugal, fazem isso a toda a hora, mas em Inglaterra é inaceitável

"É preciso lembrar que lhe pediram para jogar numa posição onde não se sente confortável, tem-se sacrificado pela equipa. Estava claramente frustrado com os colegas de equipa e, quando olhar para trás, não vai ficar feliz por ver o que aconteceu, a forma como protestou com os colegas ou empurrou o árbitro assistente. Ele vem de uma cultura diferente e, em Portugal, fazem isso a toda a hora, mas em Inglaterra é inaceitável. Acho que vai aprender com tudo isto, melhorar e livrar-se de todos esses pormenores irritantes do jogo dele", salientou Paul Scholes, de 48 anos.