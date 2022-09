Pauleta deu alento às vítimas dos incêndios na Serra da Estrela

Hoje às 18:15 Facebook

Twitter

Partilhar

Antigo internacional português foi o chefe de comitiva dos sub-21 de Portugal, que este sábado disputam um particular solidário na Covilhã frente à Geórgia

À margem do Portugal-Geórgia, em sub-21, que se disputa este sábado, Pedro Pauleta, no papel de chefe da comitiva, esteve presente em Vila do Carvalho, uma das zonas do concelho da Covilhã mais afetadas pelos incêndios deste verão, dando alento à população, numa ação de solidariedade em colaboração com a Associação Guardiões da Serra da Estrela.

"Preferíamos vir aqui noutras circunstâncias. Sabemos a importância da parte social na FPF e considero que o que temos feito nos últimos anos tem sido importante para os que mais precisam. O estádio vai estar cheio no jogo de hoje dos sub-21 e a receita vai reverter para a Associação Guardiões da Serra da Estrela para ajudar quem tanto perdeu com os incêndios neste verão", disse o ex-futebolista.

PUB

"Os pastores com quem estivemos hoje relataram-nos episódios muito complicados e o momento é triste, mas queremos ser solidários e queremos que todo o país também seja solidário porque acreditamos que todos juntos seremos mais fortes e retribuímos também um pouco do carinho que as seleções sempre recebem onde quer que passem", explicou o antigo avançado, que esteve acompanhado por Vítor Pereira (presidente da Câmara Municipal da Covilhã), Bruno Brito (vice-presidente da Associação de Futebol de Castelo Branco) e Antónia Silvestre (Direção da Associação Guardiões da Serra da Estrela).

O particular entre Portugal e Geórgia tem uma vertente 100% solidária, já que toda a receita será revertida para a Associação Guardiões da Serra da Estrela.