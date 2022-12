Pauleta renova até 2026 com o Sporting

JN Hoje às 15:23 Facebook

Pauleta vai continuar a vestir de verde e branco até 2026. O anúncio da renovação do internacional português foi feito na página do clube leonino na internet.

"O Sporting tem-nos dado a oportunidade de ganharmos muitos títulos e é ótimo mantermo-nos aqui. Para mim é um orgulho e uma honra pertencer a este clube. Estou cá há quatro épocas, estou muito feliz por estar cá e agradeço aos treinadores e aos directores pela confiança que depositam em mim para continuar aqui por mais anos", reagiu Pauleta, de 28 anos.

Ao serviço do clube de Alvalade, Pauleta disputou 128 partidas e apontou 49 golos, que ajudaram a equipa a conquistar dois Campeonatos Nacionais, duas Taças de Portugal, duas Taças da Liga, duas Supertaças e uma Liga dos Campeões.

"Renovar com o Pauleta vai na linha da política do futsal do Sporting. É um jogador português, que já está connosco há quatro temporadas, que tem tido uma evolução dentro daquilo que esperávamos e que sabemos que ainda tem mais potencial", explicou, por seu turno, Miguel Faro, secretário-técnico da equipa principal leonina.