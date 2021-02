Paulinho a caminho de Alvalade com Sporar e Borja no trajeto inverso

Arnaldo Martins e Nuno Barbosa Hoje às 11:16 Facebook

Ponto prévio: o negócio ainda não está fechado e pode cair a qualquer momento. No entanto, apurou o JN, Sporting e S. C. Braga devem chegar a acordo esta segunda-feira para a transferência de Paulinho, da "pedreira" para Alvalade.

Conforme informou o JN na edição impressa de hoje, o negócio irá fazer-se por 13 milhões de euros e terá jogadores envolvidos. Gonzalo Plata parece ter caído da equação, onde estão, agora, o avançado Sporar e o defesa Borja.

Assim os dois leões aceitem rumar à equipa de Carlos Carvalhal, o negócio será consumado. Paulinho tem à espera, no Sporting, um contrato para cinco épocas e meia.

Ainda de acordo com as informações recolhidas pelo nosso jornal, o S. C. Braga tenta incluir no negócio uma cláusula por objetivos para receber mais dois milhões de euros no caso de o Sporting se apurar para a fase de grupos da próxima edição da Liga dos Campeões.