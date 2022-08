Paulinho ainda ausente no regresso do Sporting aos treinos

JN/Agências Hoje às 16:11 Facebook

O Sporting iniciou, hoje, a preparação da receção ao Desportivo de Chaves, da quarta jornada da Liga, ainda sem Paulinho, submetido a tratamento.

Para além de Paulinho, a recuperar de um traumatismo na perna direita, que o levou a falhar os jogos com o Rio Ave e F. C. Porto, também Daniel Bragança, operado a uma lesão no ligamento cruzado anterior, continua fora das opções de Rúben Amorim.

O Sporting, que regressou ao trabalho após o gozo de um dia de folga, ainda na ressaca da derrota por 3-0 com o F. C. Porto, no Dragão, retoma a preparação do jogo com os flavienses na quarta-feira.

Os leões, que seguem na 12.ª posição da Liga, com quatro pontos, a cinco do líder F. C. Porto, recebem o Desportivo de Chaves, oitavo, com os mesmos pontos, pelas 20:30 horas de sábado, no Estádio José Alvalade.