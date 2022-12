Paulinho aponta à melhor época em Alvalade

Luís Antunes Ontem às 23:59 Facebook

Avançado leonino precisou de menos 40% dos minutos de 2021/22 para chegar aos nove golos

Patinho feio e incompreendido em Alvalade, principalmente entre os adeptos, Paulinho voltou a marcar, desta vez com o Paços de Ferreira, cenário que se mantém pelo terceiro jogo consecutivo e vale uma sequência inédita desde que representa os leões. O atacante, que custou mais de 16 milhões de euros à SAD, é um dos impulsionadores do bom momento dos verde e brancos, ganhou confiança e faturou sete golos em quatro dos últimos cinco duelos da equipa liderada por Ruben Amorim.

Esta performance permitiu-lhe chegar ao topo da classificação dos goleadores do conjunto leonino, com nove tentos - igualou Edwards e Pote -, em quase menos 40% do tempo que necessitou na época passada. Então, Paulinho precisou de 25 jogos e 1952 minutos em campo para alcançar a atual marca de golos. Esta temporada, o avançado chegou ali em apenas 19 partidas e 1183 minutos. Um dado indiciador de estará no bom caminho os registos de 2021/22, em que apontou 14 golos, em 46 jogos.