Paulinho brilha pela União de Leiria e emoções ao rubro em Montalegre na Liga 3

Avançado leiriense marcou um golo e fez duas assistências diante do Cova da Piedade. Felgueiras segurou liderança na Série A e o Montalegre venceu jogo impróprio para cardíacos

Paulinho foi a figura da tarde na Liga 3, ao assinar um golo e duas assistências na vitória da União de Leiria diante do Cova da Piedade (3-1), para a Série B. Os leirienses somaram o segundo triunfo consecutivo na prova e colaram-se ao Torreense no comando do grupo, ambos com sete pontos.

Na Série A, um golo tardio de Theo permitiu ao Felgueiras somar um ponto em São João de Ver (1-1) e, desse modo, manter a liderança isolada da tabela classificativa. Foi um jogo madrasto para os sanjoaninos, que ainda desperdiçaram uma grande penalidade, com Vieirinha a rematar ao poste. Para a mesma série, o Lourosa voltou a ganhar pela margem mínima, agora em São João da Madeira, graças ao tento solitário do defesa Gil Dias.

Bem mais emocionante foi o triunfo do Montalegre diante da Oliveirense (3-2). Em dia de inauguração do novo relvado do Estádio Municipal, a equipa da casa chegou ao intervalo a vencer por 2-0, mas viu os forasteiros igualarem na etapa complementar. Bem perto do fim, na sequência de um canto, Pedro Miguel vestiu a capa de herói e selou o triunfo do Montalegre, que é segundo classificado na Série A, com os mesmos seis pontos da Oliveirense e do Lourosa, a um de distância do Felgueiras.

A 3.ª jornada da Liga ficará completa no dia 10 de outubro, quando se jogar o Alverca-Amora, a contar para a Série B, que foi adiado devido a um surto de covid-19 no plantel do Amora.