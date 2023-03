Paulinho coloca fim a onda de desperdício nos leões

Rui Farinha Hoje às 21:15, atualizado às 22:27 Facebook

Recém entrado em campo, o avançado marcou o golo da vitória frente ao Portimonense. Antes disso, a equipa de Ruben Amorim falhou inúmeras oportunidades, incluindo um penálti

Um golo acrobático e de difícil execução de Paulinho, que estava há apenas dois minutos em campo, deu uma vitória justa ao Sporting, frente ao Portimonense, numa partida em que o pior inimigo foi a ineficácia. Depois de desperdiçadas inúmeras oportunidades claras de golo, inclusive uma grande penalidade, o avançado português acabou por ser, aos 77 minutos, a tábua de salvação dos leões que, face ao triunfo, continuam a acreditar na qualificação para a Liga dos Campeões. À condição, têm apenas dois pontos de desvantagem para o Braga, terceiro classificado.

Com o duelo ante o Arsenal à vista, o treinador Ruben Amorim, que chegou à centésima vitória nos leões, fez várias mudanças no onze e, desde cedo, foi clara a superioridade em todos os quadrantes do jogo. De tal maneira que, na primeira parte, podia estar a vencer por dois ou três golos de diferença. Edwards começou o festival de oportunidades falhadas com um remate à malha lateral, a seguir Pedrão cortou em cima da linha de baliza um remate de Morita e Pedro Gonçalves atirou por cima uma conclusão fácil. Pote voltou, pouco depois, a estar em destaque pela negativa: na conversão de um penálti, rematou para as nuvens...