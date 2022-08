Paulinho continua a recuperar da lesão na perna

Leões treinam na preparação do embate deste sábado diante do F. C. Porto.

O Sporting treinou esta quarta-feira, a três dias do jogo frente ao F .C. Porto (sábado, 20.30 horas), e continua sem Paulinho. Os leões comunicaram que o avançado voltou a fazer tratamento ao traumatismo na perna direita, tal como fez no treino de terça-feira.

Depois da partida frente ao Rio Ave, que os leões venceram por 3-0, Ruben Amorim já tinha explicado que Paulinho iria falhar o jogo contra os dragões. O Sporting volta a treinar esta quinta-feira, pela parte da manhã.