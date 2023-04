Paulinho continua de fora e deve falhar a visita à Juventus

JN Hoje às 11:39 Facebook

Twitter

Partilhar

Paulinho continua a sentir dores no pé e deve juntar-se aos lesionados Jovane Cabral e Daniel Bragança e ao castigado Manuel Ugarte na lista de ausências do Sporting para a primeira mão dos quartos de final da Liga Europa, frente à Juventus.

Na véspera do jogo da primeira mão dos quartos de final da Liga Europa, no estádio da Juventus, Paulinho voltou a falhar o treino do Sporting, na manhã desta quarta-feira, em Alcochete.

O avançado, de 30 anos, ainda sente dores no pé, problema que o tem afastado da competição nas últimas semanas, e não deve ser opção para Rúben Amorim em Itália.

PUB

O técnico português também não poderá contar com o médio uruguaio Manuel Ugarte, devido a castigo, bem como com os lesionados Daniel Bragança e Jovane Cabral.

A comitiva leonina segue viagem para Turim esta tarde. A conferência de imprensa de Amorim e de um jogador do Sporting, que servirá de antevisão à partida frente à Juventus, acontece esta tarde, pelas 18.30 horas, em Itália.

A primeira mão dos quartos de final da Liga Europa está marcada para as 20 horas desta quinta-feira.