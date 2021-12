Paulinho: de mal-amado a herói em Alvalade

André Bucho Hoje às 21:04 Facebook

Avançado assinou o primeiro hat-trick pelos leões e foi aplaudido. Há um ano que não marcava três golos num jogo.

Noite de glória para Paulinho frente ao Portimonense. O avançado levou merecidamente a bola do encontro para casa, depois de ter assinado três golos pela primeira vez desde dezembro de 2020, quando ainda estava ao serviço do Braga. A proeza foi garantida na Taça da Liga e diante do Estoril. Quase um ano depois, os algarvios pagam a fatura.

Se os primeiros quatro meses de leão ao peito foram tremidos no que aos golos diz respeito (marcou três nos 14 encontros que jogou pelo Sporting, em 2020/21), a verdade é que o internacional português, sabe o JN, nunca tremeu e manteve sempre a calma, mesmo quando era bastante criticado por falhar alguns golos.