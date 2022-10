Paulinho de volta e Morita fora de combate para o Eintracht Frankfurt

JN Hoje às 11:54 Facebook

Rúben Amorim contou com Paulinho no treino matinal de hoje, mas viu confirmada a ausência do médio Morita no duelo desta terça-feira (20 horas) com o Eintracht Frankfurt, para a Liga dos Campeões.

Morita vai falhar o decisivo jogo desta terça-feira, frente ao Eintracht Frankfurt, que pode valer ao Sporting o apuramento para os oitavos de final da Liga dos Campeões.

O médio internacional pelo Japão voltou a falhar o treino de hoje, ao contrário de Paulinho, que está recuperado de um problema muscular e deverá ser opção para confronto com os alemães.

Luís Neto, Chico Lamba e Daniel Bragança são os restantes ausentes da equipa leonina, todos devido a lesão.

Rúben Amorim e um jogador do Sporting anteveem a partida a partir das 14 horas, em Alvalade. Aos leões, um empate basta para seguirem em frente na Champions.