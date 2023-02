Paulinho disponível para o clássico com o F. C. Porto

JN Hoje às 14:48 Facebook

O avançado do Sporting Paulinho vai poder fazer parte das opções de Ruben Amorim no clássico com o F. C. Porto, sabe o JN, após o Tribunal Central Administrativo Sul (TCAS) ter deferido a providência cautelar interposta pelos leões.

Recorde-se que os leões tinham recorrido da decisão do castigo de três jogos aplicados ao avançado para o Tribunal Arbitral do Desporto (TAD), mas, devido à impossibilidade do TAD formar júri em tempo útil para julgar o recurso, a decisão passou para o TCAS, que deferiu a providência cautelar do Sporting. Paulinho foi expulso, por acumulação de amarelos, na final da Taça da Liga, contra o F. C. Porto.

O avançado, que já cumpriu dois dos três jogos de castigo que lhe foram aplicados, contra Braga e Rio Ave, levou o primeiro amarelo aos 63 minutos e depois viu o segundo aos 72 minutos, após um lance em que toca com o cotovelo na cara de Otávio, enquanto conduzia a bola.

Paulinho foi castigado com um jogo por ter levado cartão vermelho, punição à qual se acrescenta a suspensão em mais duas partidas por palavras dirigidas à equipa de arbitragem. "Após sair do terreno de jogo, já expulso, dirigiu-se ao quarto árbitro com o dedo em riste da mão direita dizendo "corruptos, corruptos, vocês são uns corruptos'", referiu a nota do Conselho de Disciplina.

O atacante, de 30 anos, tem sido uma das peças mais importante do Sporting, sendo que esta temporada conta com 11 golos e quatro assistências, em 24 partidas.