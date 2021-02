Paulinho é reforço do Sporting. Borja e Sporar seguem para o Braga

Ontem às 23:56, atualizado hoje às 00:36 Facebook

Twitter

Partilhar

Os leões oficializaram, esta segunda-feira, a chegada de Paulinho. No sentido inverso, Sporar e Borja vão representar os guerreiros do Minho.

Após a vitória no clássico frente ao Benfica, foi oficializada a chegada de um reforço de peso a Alvalade perto da hora de fecho de mercado. Depois de três épocas e meia ao serviço do Braga, Paulinho vai agora vestir verde e branco. Em comunicado, os minhotos anunciaram a transferência e explicaram o negócio.

O Sporting pagou 16 milhões de euros por 70% do passe e, no futuro, caso os leões recusem uma proposta de 25 milhões ou mais pelo atleta, terão de pagar ao Braga "a percentagem remanescente dos direitos económicos (30%, que representa no mínimo o valor adicional de 7,5 M€)".

No sentido inverso, ao Minho chegam Sporar e Borja. O avançado vai jogar por empréstimo até ao final da época e são os leões que assumem o salário do esloveno, com os minhotos a ficarem com uma opção de compra no valor de 7,5 milhões de euros.

Em relação ao defesa, o colombiano custou 3 milhões de euros aos cofres do Braga e assinou um contrato válido por quatro épocas e meia. "Esta contratação só foi possível porque a Sporting CP SAD aceitou suportar a diferença salarial do jogador entre o seu contrato anterior e o contrato que celebrou com a SC Braga - Futebol SAD", pode ler-se.

Leia o comunicado na íntegra:

"O SC Braga vem informar sobre todos os contornos do negócio que motivou a transferência definitiva do jogador Paulinho para o Sporting CP por 16 milhões de euros (70% do passe), e em sentido inverso, a contratação de Borja e Sporar.

PUB

A SC Braga - Futebol, SAD, chegou a acordo com a Sporting CP SAD para a transferência definitiva dos direitos desportivos e de 70% dos direitos económicos do jogador João Paulo Dias Fernandes (PAULINHO) pela quantia de 16.000.000,00€, acrescida de IVA. O mecanismo de solidariedade conexo com a transferência acresce ao valor referido e é da total e única responsabilidade do Sporting CP SAD.

Acrescente-se que, mediante proposta de transferência futura de 25.000.000,00€ ou superior para a compra do jogador em questão, caso a Sporting CP SAD opte por não a aceitar, terá de pagar à SC Braga - Futebol, SAD a percentagem remanescente dos direitos económicos (30%, que representa no mínimo o valor adicional de 7.500.000,00€).

Para além da quantia acima referida, a Sporting CP SAD cede a título de empréstimo à SC Braga - Futebol SAD o jogador Andraz SPORAR até final da época 2020/21, suportando integralmente os encargos salariais com o jogador. A SC Braga - Futebol SAD fica ainda com opção de compra de 7.500.000,00€, e caso não exerça esta opção, garante um direito de vitrine mínimo de 10%, que poderá chegar a 15% conforme o valor de uma futura transferência na janela do próximo mercado.

Mais acordou a transferência definitiva do jogador Cristián BORJA para a SC Braga - Futebol, SAD, incluindo a aquisição de todos os seus direitos (desportivos e económicos), pela quantia de 3.000.000,00€, acrescida de IVA e mecanismo de solidariedade. Esta contratação só foi possível porque a Sporting CP SAD aceitou suportar a diferença salarial do jogador entre o seu contrato anterior e o contrato que celebrou com a SC Braga - Futebol SAD. Refira-se que o internacional colombiano assinou um contrato válido por 4 anos e meio".