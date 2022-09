Paulinho está de regresso, mas com gestão

Avançado leonino está apto e vai viajar para Frankfurt. Reforço Arthur Gomes apresentado

Os leões partem na manhã de hoje para Frankfurt (Alemanha) e na bagagem vão levar um "reforço". Paulinho, que falhou os últimos quatro jogos por lesão, está recuperado e estará amanhã presente na partida com o Eintracht (17.45 horas, Eleven), que assinala o início da participação do Sporting na Liga dos Campeões.

Este é um regresso há muito aguardado por Ruben Amorim, mas a recuperação do avançado, de 29 anos, foi realizada com toda a precaução. Inicialmente, pensou-se que o internacional português já estaria disponível para o jogo da passada sexta-feira, frente ao Estoril, mas acabou por ainda não ter luz verde para ir a jogo. Ainda assim, apurou o JN, o cenário mais provável nesta fase é que Paulinho arranque do banco o encontro com os alemães, mediante avaliação a fazer no próprio dia, mas mesmo que entre no onze inicial é improvável que atue os 90 minutos.