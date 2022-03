Paulinho foge à sombra de Slimani

Rui Farinha Ontem às 22:15 Facebook

Português marca pelo segundo jogo seguido. Tento ao V. Guimarães teve nota artística.

Paulinho marcou pelo segundo jogo consecutivo, na vitória (1-3) com o V. Guimarães, e mostra que não deseja ficar na sombra de Slimani, que, desde que chegou aos leões em janeiro, festejou quatro golos. Depois de fazer o gosto ao pé diante do Moreirense, o internacional português voltou a ser feliz, anteontem, no Minho, depois de ter sido servido com uma bela assistência de Pedro Gonçalves. O golo foi de letra, uma finalização de enorme retoque técnico, e que provocou enorme euforia na bancada onde estavam os adeptos dos leões. Na altura, o campeão nacional estava empatado com os minhotos (1-1) e com o seu golo a equipa ganhou fôlego para vencer, por 3-1.

Com a chegada do argelino, surgiu a dúvida de que apenas houvesse lugar para um avançado no onze, incerteza rapidamente desfeita por Ruben Amorim. Os dois atletas têm jogado juntos, também devido a lesões e castigos de outros elementos do plantel, e o Sporting lucra a olhos vistos. Com Paulinho e Slimani de início, os verdes e brancos ainda não perderam.