Paulinho ganha ritmo e aponta à titularidade

A pausa das seleções vai ser aproveitada pela equipa técnica liderada por Ruben Amorim para recuperar fisicamente Paulinho.

O avançado do Sporting, que foi decisivo no encontro frente ao Tottenham, perdeu o lugar no onze após a lesão sofrida no início da temporada, mas espera recuperar os índices físicos para estar em condições ideais de ser lançado de início frente ao Gil Vicente, no dia 30, em Alvalade.

O tridente ofensivo tem estado a cargo de Edwards, Pedro Gonçalves e Trincão, e, apesar de Ruben Amorim ter admitido que é difícil para o avançado entrar no onze, a verdade é que Paulinho tem sido um dos indiscutíveis do técnico, desde que chegou a Alvalade. Nesse contexto, recuperado dos problemas físicos, Paulinho tem via aberta para regressar ao onze. vAndré bucho