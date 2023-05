Paulinho ganha ritmo e aponta ao dérbi

Nuno Vieira Rodrigues Hoje às 21:00 Facebook

Twitter

Partilhar

Avançado essencial na vitória sobre o Marítimo. Chermiti em dúvida para a partida com o Benfica.

O avançado português, que voltou à equipa leonina este mês, depois de ter recuperado de uma fascite num pé, que o afastou de sete partidas, foi determinante na vitória do Sporting frente ao Marítimo, no último sábado. Paulinho fez a assistência, de cabeça, para o 2-1, apontado pelo capitão, Sebastián Coates, já dentro do período dos descontos, naquele que foi o regresso do ex-Braga à titularidade.

O ponta de lança, de 30 anos, cumpriu mais de 90 minutos na partida frente aos insulares (acabou na baliza, por expulsão de Adán), e, no clássico frente às águias, deverá manter o lugar no onze. Paulinho já tinha ganho ritmo na partida com o P. Ferreira, onde alinhou 25 minutos, e frente ao Marítimo desempenhou um papel mais ativo.