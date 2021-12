Paulinho infetado com covid-19

Miguel Pataco Hoje às 16:44 Facebook

O avançado leonino testou positivo num teste antigénio realizado em Amesterdão, nos Países Baixos, que entretanto foi confirmado com um exame PCR realizado já após o regresso a Lisboa.

Paulinho foi suplente utilizado no jogo de terça-feira passada frente ao Ajax, que os leões perderam por 4-2 no fecho da fase de grupos da Liga dos Campeões, e, após a confirmação do resultado positivo, foi isolado do restante plantel de Ruben Amorim.

O ponta de lança é, assim, baixa para o encontro deste sábado com o Boavista, da 14.ª jornada do campeonato, juntando-se ao capitão Sebastián Coates, também a recuperar da infeção pelo novo coronavírus.

O restante plantel do Sporting fez, esta quinta-feira, testes antigénio e todos os restantes jogadores deram negativo.