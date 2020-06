Sofia Esteves Teixeira Hoje às 21:05, atualizado às 22:58 Facebook

O Braga venceu (3-2), esta quinta-feira, o Vitória de Guimarães, na Pedreira, na 28.ª jornada da Liga.

Paulinho, logo ao primeiro minuto, inaugurou o marcador após uma assistência de Galeno.

Aos 15 minutos, André André sofreu falta de André Horta na grande área e, na conversão do penálti, não falhou e fez o empate. Perto do intervalo, Bruno Duarte fez a reviravolta mas, nem 10 minutos depois, Trincão voltou a empatar o marcador.

Já na segunda parte, Galeno, depois de ganhar a bola a um defesa e caminhar, sem oposição, à procura do local ideal para rematar, selou o resultado e deu o triunfo aos guerreiros do Minho, que ainda não tinham vencido desde a retoma do campeonato.

