Paulinho muda para o 20 e Marcus Edwards "herda" a camisola 10

Antes da apresentação aos sócios, contra o Sevilha para o Troféu 5 Violinos, o Sporting procedeu à habitual cerimónia onde revela a numeração dos jogadores do plantel para 2022/23 e houve algumas surpresas. A equipa de Ruben Amorim apresentou 29 jogadores

O avançado Paulinho muda do 21 para o 20, que utilizou no Braga, Marcus Edwards "herdou" a camisola 10, que no ano passado pertenceu a Jovane Cabral - que entretanto foi emprestado à Lazio - e o reforço Morita vai envergar o número 5. Fica a faltar atribuir a mítica camisola número 6, que no ano passado foi envergada por João Palhinha.

Eis a numeração completa do Sporting para a temporada 2022/23:

1 - Adán

2 - Matheus Reis

3 - Jeremiah St. Juste

4 - Coates

5 - Morita

7 - Tabata

8 - Matheus Nunes

10 - Edwards

11 - Nuno Santos

12 - Franco Israel

13 - Neto

15 - Ugarte

16 - Rochinha

17 -Trincão

18 - Fatawu

20 - Paulinho

22 - André Paulo

23 - Bragança

24 - Porro

25 - Inácio

28 - Pote

41 - Callai

47 - Esgaio

63 - Marsà

71 - Nazinho

79 - Chermiti

82 - Mateus Fernandes

84 - Essugo

91 - Rodrigo Ribeiro