Paulinho na lista leonina para o lugar de Sarabia

Extremo do Bayer Leverkusen quer deixar o clube alemão à procura de mais tempo de jogo. Brasileiro está bem referenciado pela SAD.

Apesar da entrada de Marcus Edwards em janeiro, a saída de Pablo Sarabia deixa os leões à procura de um extremo para a temporada 2022/23 e, sabe o JN, um dos nomes do agrado de Rúben Amorim é Paulinho, brasileiro de 21 anos do Bayer Leverkusen que na temporada passada já havia sido associado aos leões, na altura num negócio por empréstimo que não se consumou.

Haverá, ainda assim, maior margem negocial neste verão. O internacional olímpico brasileiro entra no ano final de contrato e, apesar da relutância dos alemães em perder um jogador que custou 18,5 milhões de euros em 2018, a revista alemã "Kicker" sinaliza que Paulinho quer mesmo deixar a Alemanha à procura de mais tempo de jogo. A ideia do Bayer Leverkusen passa, então, por tentar vender o jogador mas mantendo-lhe uma cláusula de recompra. A mesma revista cita ainda o interesse do Ajax em Paulinho.