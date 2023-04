Paulinho pode falhar Casa Pia e Juventus

Nuno Vieira Rodrigues Ontem às 23:00 Facebook

Avançado deve continuar fora das opções de Ruben Amorim para os próximos embates no campeonato e na Liga Europa.

Paulinho falhou o jogo com o Gil Vicente, devido a lesão num pé (fascite plantar), e ainda não se sabe quando poderá voltar à competição. Continua na lista de jogadores entregues ao departamento médico e tem em risco os duelos com o Casa Pia, domingo, da 27.ª jornada da Liga, e a Juventus, no dia 13, da primeira mão dos quartos de final da Liga Europa.

O avançado leonino marcou em quatro dos últimos cinco encontros em que participou, e assinou duas assistências no mesmo período, números que confirmam o bom momento de forma recente, e a importância do ponta de lança para a equipa.