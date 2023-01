Paulinho punido com três jogos e falha clássico com o F. C. Porto

Paulinho foi suspenso pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol depois de ter sido expulso no jogo de sábado, diante do F. C. Porto, a contar para a final da Taça da Liga.

O jogador do Sporting vai, assim, falhar os jogos com Braga, agendado para quarta-feira, Rio Ave, em Vila do Conde, e a receção ao F. C. Porto. Paulinho foi castigado por um jogo pelo cartão vermelho que viu na segunda parte da final da Taça da Liga, diante da equipa azul e branca, e dois por injúrias à equipa de arbitragem, liderada por João Pinheiro.

PUB

"Corruptos, corruptos, vocês são uns corruptos'", terá dito o jogador, depois sair do terreno de jogo disputado em Leiria e receber ordem de expulsão, segundo foi revelado no mapa de castigos pelo Conselho de Disciplina da FPF.

Sporting multado em 25 mil euros

Além do castigo de três jogos ao avançado, o clube de Alvalade foi multado em quase 25 mil euros - 24,610. Segundo o documento, o Sporting foi punido em 10.200 euros pelas 14 tochas incandescentes que foram atiradas desde a arquibancada do Estádio Municipal de Leiria e que caíram entre o primeiro anel e a pista de tartan, além dos 3,190 mil euros por deflagração de mais pirotecnia, assim como 1.020€ euros por cânticos com ofensas ao F. C. Porto.