Paulinho recuperado para a final da Taça da Liga

O avançado Paulinho sofreu uma contusão no ombro direito nas meias finais da Taça da Liga, frente ao Arouca, mas está recuperado e disponível para a final diante do F.C. Porto, que se realiza sábado, em Leiria.

No fim da partida com os arouquenses, Paulinho assustou ao sair com o braço junto ao peito, porém recuperou rapidamente de uma contusão e já treinou hoje em Alcochete. Ontem apenas fez tratamento.

Autor de dois golos na última terça-feira, o avançado, de 30 anos, atravessa um bom momento de forma e sua presença é crucial no duelo com os dragões. A recuperar de uma lesão no joelho direito, Daniel Bragança é a única baixa por motivos clínicos.