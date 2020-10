Paulinho renova até 2025 com o S. C. Braga e mantém valor da cláusula

Nuno Barbosa Hoje às 16:31 Facebook

O S. C. Braga oficializou, esta segunda-feira, a renovação do contrato de Paulinho por mais dois anos, até 30 de junho de 2025. Segundo confirmou o JN, este acordo contempla uma melhoria salarial para o avançado, de 27 anos, e prevê que a cláusula de rescisão se mantenha nos 30 milhões de euros.

"A S. C. Braga, SAD acertou com o jogador Paulinho a extensão do contrato que vincula a esta sociedade, que passa a ser válido até 2025", pode ler-se no comunicado publicado pelos arsenalistas.

No instantâneo da renovação pode ver-se o presidente António Salvador ao lado do atacante, que foi muito assediado na última janela de transferências, tanto a nível interno, através do interesse do Sporting, como no estrangeiro, por clubes como Wolverhampton ou Lazio.

"Estou muito feliz por continuares nesta casa, que tu aprendeste a gostar, e sei que te vai continuar a dar muitas alegrias. Sei que também gostas de cá estar. Encarnaste este espírito de Gverreiro e estou muito satisfeito por fazeres parte da família bracarense. És um dos melhores jogadores a atuar no campeonato", disse o presidente ao jogador, que não escondeu a emoção.

"Com 132 jogos e 53 golos apontados pelos Gverreiros do Minho, o avançado de 27 anos tem sido um dos elementos mais preponderantes na equipa ao longo das últimas temporadas, tendo recebido com enorme satisfação mais este passo na relação profícua com o S. C. Braga", reconheceu ainda a SAD arsenalista, no comunicado.