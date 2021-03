Paulinho sem limitações e pronto para atacar o V. Guimarães

JN Hoje às 16:26 Facebook

As boas notícias continuam a chegar a Rúben Amorim num ritmo alucinante. Esta quarta-feira, Paulinho treinou sem qualquer limitação física e está pronto a dar o contributo à equipa leonina no sábado, frente ao Vitória, em Alvalade.

O avançado contratado ao S. C. Braga na janela de mercado de janeiro não joga desde o dia 15 de fevereiro, frente ao P. Ferreira. Na véspera do encontro seguinte lesionou-se e perdeu os últimos quatro jogos da Liga.

Agora, Paulinho está pronto para defrontar o V. Guimarães, um adversário que, entre Gil Vicente e S. C. Braga, já defrontou em nove diferentes ocasiões, tendo somado seis vitórias, dois empates e apenas uma derrota. No conjunto desses jogos, apontou três golos.

Devido a esta lesão que ultrapassou e também aos registos dos concorrentes diretos, Paulinho ficou de fora da convocatória de Fernando Santos para os próximos compromissos de Portugal.

Paulinho não foi o único reforço no treino desta quarta-feira. Rúben Amorim contou também, no centro de treinos de Alcochete, com quatro jovens da formação. A saber: Diego Callai (guarda-redes), Flávio Nazinho (defesa) e ainda Dário Essugo (médio) e Bruno Paz (médio), que já tinham treinado com a equipa principal no dia anterior.

O Sporting-V. Guimarães de sábado diz respeito à 24.ª jornada da Liga e tem pontapé de saída marcado para as 20.30 de sábado.