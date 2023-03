Paulinho tenta fazer história em Inglaterra

Rui Farinha Hoje às 10:23 Facebook

Paulinho quer correr para a história em Inglaterra. No seu percurso em Portugal, ao serviço do Braga e dos leões, o avançado marcou a quatro equipas britânicas, mas nunca em solo inglês.

Por outro lado, deseja estabelecer um novo recorde pela equipa de Ruben Amorim: com 14 golos apontados esta época, falta apenas um para estabelecer um novo máximo de leão ao peito. Confiança não faltará dado que marcou nas últimas três partidas...

Amanhã, no Estádio Emirates, em Londres, o avançado, de 30 anos, quer voltar a marcar ao Arsenal e assim ajudar os leões a chegar aos quartos de final da Liga Europa. Na primeira mão, o empate (2-2) em Alvalade abriu caminho ao sonho e apesar do adversário ser o atual líder da Premier League nada pára a ambição do conjunto português.