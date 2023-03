Paulinho termina seca de golos em jogos fora

O avançado Paulinho matou uma seca de seis jogos com um golo providencial frente ao Portimonense, que foi sinónimo da conquista de três pontos que mantêm os leões na luta por um lugar de acesso à Liga dos Campeões, na próxima temporada.

Além de ter ultrapassado um ciclo de partidas sem faturar, o jogador, de 30 anos, marcou pela primeira vez fora de casa na Liga desde 19 de março de 2022, quase há um ano, quando tinha feito a diferença frente ao V. Guimarães, no Minho.

Ainda assim, somou apenas o terceiro golo esta época no campeonato, muito aquém do seu registo na Taça da Liga, em que assinou oito em seis duelos. Com 12 golos desde agosto, está a apenas dois de igualar o seu melhor registo com a camisola dos leões, alcançado na última temporada (14), mas ainda se encontra longe do recorde absoluto: em 2019/20, marcou 25 pelo Braga. Chermiti foi titular frente aos algarvios, mas é quase certo que Paulinho regressa à titularidade com o Arsenal, na primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa.