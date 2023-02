Paulinho vai a jogo no reencontro com o dragão

Providência cautelar para suspender o último jogo do castigo aplicado ao avançado leonino após a expulsão na final da Taça da Liga permite-lhe estar no clássico de amanhã.

Afinal, Paulinho vai poder jogar o clássico com o F. C. Porto. Apesar de ter cumprido apenas dois dos três jogos de castigo que lhe foram aplicados na sequência da expulsão na final da Taça da Liga (falhou as partidas do campeonato com Braga e Rio Ave), o avançado leonino estará disponível para o reencontro com os dragões, depois de o clube de Alvalade ter sido bem-sucedido no recurso da decisão do Conselho de Disciplina da FPF para o Tribunal Arbitral do Desporto (TAD).

O expediente legal a que o Sporting recorreu teve êxito, uma vez que o colégio arbitral do TAD, necessário para a tomada de decisão do recurso (constituído por três árbitros: um escolhido pelo clube, outro pela FPF e outro por acordo entre as duas partes), não pôde ser formado em tempo útil. Seguiu-se, como permite a lei, a interposição de uma providência cautelar por parte do Sporting para o Tribunal Central Administrativo do Sul (TCAS), deferida ontem pelo juiz, que assim suspendeu a sanção ainda por cumprir, ou seja, o terceiro jogo do castigo aplicado ao avançado (levou um jogo pelo duplo amarelo visto na final de Leiria e mais dois por injúrias à equipa de arbitragem).