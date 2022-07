Paulo Alves justifica aposta no Moreirense

Vítor Jorge Oliveira Hoje às 15:11 Facebook

Twitter

Partilhar

Subida não foi meta traçada, mas o treinador quer disputar cada jogo como uma final.

O Moreirense iniciou, nesta manhã de segunda-feira, os trabalhos de campo. Num coletivo com três caras novas e mais uma saída, dado que Matheus Silva não vai permanecer, o treinador Paulo Alves justificou a escolha no projeto do Moreirense, que irá disputar a Liga 2, e abordou as metas para a presente temporada. "É um desafio muito estimulante. É um clube muito importante no panorama do futebol português, com um passado de vários anos seguidos na liga. Este ano está na segunda liga e é preciso muito caráter e atitude para ter sucesso nela", começou por dizer, na conversa com os jornalistas.



O treinador garante vontade de vencer a cada jogo, mas a meta da subida não foi objetivo pedido. "As pessoas não me pediram a subida de divisão, não meteram essa pressão adicional no grupo. Mas não viria para cá se não fosse para discutir cada jogo como uma final. É isso que pretendemos. Formar um grupo coeso, com muito caráter, e que se possa unir em torno de um objetivo: o Moreirense ter sucesso", explicou.



A instabilidade no comando técnico do Moreirense nos últimos anos também foi assunto questionado. O treinador não quis alongar-se no assunto. "Ser-me-ia eticamente reprovável estar a falar do que está para trás. São colegas meus e amigos. Não é uma situação positiva, como acabou por se verificar. Obviamente não vou entrar nesses detalhes. Aquilo que espero e que vou tentar é que de facto essa estabilidade exista, porque é um dos passos para o sucesso", perspetivou.

O guarda-redes Kewin e o defesa central Luís Rocha também falaram à imprensa. Ambos apresentaram um discurso de confiança. "É uma nova realidade, mas queremos voltar rapidamente à primeira liga. Por tudo o que o clube foi construindo, fica o peso da descida, e queremos o mais rapidamente possível devolver o Moreirense à primeira liga", assumiu o brasileiro. Já o defesa central Luís Rocha, que ao longo da carreira tem amealhado subidas, foi claro nas metas. "O meu desejo é subir mais uma vez", disse.