Paulo Bento critica "ruído" no futebol português e pede "paz" para a seleção

O treinador e ex-selecionador nacional Paulo Bento considerou, esta terça-feira, que há "demasiado ruído" em torno do futebol português e apelou à "paz e tranquilidade", nomeadamente para o trabalho do novo técnico da seleção, Roberto Martínez.

"No nosso país há demasiado ruído em volta de determinadas situações no futebol, muitas vezes de gente que não tem a mínima capacidade para analisar o jogo. Isso leva a situações mais conflituosas e polémicas. É tudo o que a nossa seleção não necessita. Precisa de ter paz e tranquilidade para treinar e jogar", disse Paulo Bento.

O técnico, de 53 anos, que saiu recentemente do comando da seleção da Coreia do Sul e que foi hoje um dos oradores convidados do fórum da Associação Nacional dos Treinadores de Futebol (ANFT), comentou, positivamente, a contratação do espanhol Roberto Martínez para o comando da equipa da 'quinas'.

"O que nos compete é apoiar o seu trabalho. Naturalmente precisará de algum tempo de adaptação, que não será tão difícil, porque tem um leque de jogadores à disposição com grande qualidade e maturidade, que jogam nas ligas e clubes mais competitivos do mundo. Estão reunidos um conjunto de fatores que acredito levarão Portugal à qualificação para o próximo Europeu", analisou.

O ex-selecionador nacional, que liderou Portugal entre 2010 e 2014, vê Martínez como "um treinador de qualidade e conceituado, com experiência numa boa seleção [Bélgica] e com uma participação extraordinária no Mundial de 2018 e uma outra boa no Europeu de 2021", não considerando que a primeira convocatória do técnico tenha sido conservadora.

"Entendeu que eram as melhores opções. Somos criticados por tomarmos certas decisões ou somos criticados por não tomarmos determinadas decisões. Se há uma revolução muito grande, deveríamos ser um bocadinho mais conservadores ou manter uma base feita. Se não a mantemos, devíamos ser mais audazes. Há sempre espaço para crítica no nosso país", comentou.

Ainda na questão da "crítica e do ruído" no futebol nacional, Paulo Bento percebeu alguns desabafos do treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, admitindo que o técnico dos 'dragões' possa estar desgastado.

"O mérito das conquistas recentes do F. C. Porto tem também de ser atribuído em grande parte ao trabalho do Sérgio [Conceição] e da sua equipa técnica. Não só pelo que têm feito a nível nacional, mas também na Europa, Vejo comentários, se calhar pouco assertivos e até com alguma leviandade e com falta de respeito, que admito que o possam desgastar, como a mim, em certo momento, me desgastou", analisou Paulo Bento.

O técnico, que comandou a seleção da Coreia do Sul entre 2018 e 2022, saindo do cargo após a eliminação nos quartos de final do Mundial 2022, frente ao Brasil, confessou que já teve propostas para regressar ao ativo, mas que continua a analisar as possibilidades de mercado, comentando a ida do treinador português Pepa para os brasileiros do Cruzeiro, pelos quais Bento teve uma curta passagem, de apenas dois meses, em 2017.

"Quero felicitá-lo pelo trajeto que tem tido, mas não o poderei ajudar muito no que vai encontrar, porque a atual estrutura do Cruzeiro será completamente diferente da que eu tive. O que posso dizer é que o Brasil tem um contexto de maior dificuldade. É um país onde há muito pouco tempo para trabalhar e gerir um processo. A opinião do público e da imprensa tem um peso significativo", alertou Paulo Bento.