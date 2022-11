Paulo Bento expulso após o final do jogo entre a Coreia do Sul e o Gana

JN Hoje às 15:16 Facebook

Paulo Bento foi expulso por protestos após o apito final do árbitro do encontro entre a Coreia do Sul e o Gana, a contar para o Grupo H do Mundial, o mesmo de Portugal.

A Coreia do Sul viveu uma tarde difícil no Catar. Num jogo emotivo, conseguiu recuperar de uma desvantagem de dois golos diante do Gana, mas acabou por ser derrotada, por 3-2.

No final, Paulo Bento, selecionador dos sul-coreanos, acabou expulso, por protestos.

O treinador português não concordou com a decisão do árbitro inglês, Anthony Taylor, em terminar a partida quando a Coreia do Sul dispunha de um pontapé de canto.

O árbitro concedeu 10 minutos de compensação, com o pontapé de canto a surgir ao minuto 90+11.

A expulsão obrigará Paulo Bento a ficar fora do banco no decisivo jogo com Portugal, na última jornada do Grupo H. Para continuar em prova, a Coreia do Sul terá de vencer e esperar pelo resultado do duelo entre o Gana e o Uruguai.