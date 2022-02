Paulo Bento leva a Coreia do Sul ao Mundial 2022

JN Hoje às 16:12 Facebook

O treinador português estará pela segunda vez num Campeonato do Mundo, depois de ter orientado a seleção portuguesa na edição de 2014, no Brasil.

A Coreia do Sul, orientada pelo treinador português Paulo Bento, garantiu, esta terça-feira, a presença na fase final do Mundial 2022, ao vencer a Síria (2-0), na oitava jornada da terceira fase da qualificação asiática.

No Dubai, casa emprestada dos sírios, Kim Jin-su, aos 53 minutos, e Kwon Changhoon, aos 71, selaram o triunfo dos sul-coreanos, que, assim, vão somar a 11.ª presença em Campeonatos do Mundo, a 10.ª consecutiva.

A Coreia do Sul é a 15.ª seleção confirmada no Catar, juntando-se ao país anfitrião, Argentina, Brasil (América do Sul), Irão (Ásia), Alemanha, Bélgica, Croácia, Dinamarca, Espanha, França, Inglaterra, Países Baixos, Sérvia e Suíça (Europa).

Já Paulo Bento estará pela segunda vez num Mundial, depois de ter orientado a seleção portuguesa na edição de 2014, no Brasil.

O português já é dono do registo de maior longevidade no cargo de selecionador da Coreia do Sul de forma consecutiva, numa caminhada iniciada em 2018.

É o segundo treinador com mais jogos na história da seleção sul-coreana, num total de 41. Para além disso, é na sua era que se regista a maior média de golos marcados e a menor percentagem de golos sofridos e de derrotas na história da seleção.

Com o triunfo de hoje, frente à Síria, Paulo Bento igualou o registo de vitórias de Huh Jung-Moo, que cumpriu 56 jogos à frente da Coreia do Sul. O técnico português, de 52 anos, conquistou ainda a Taça do Este Asiático, em 2019.