Paulo Bernardo brilha à frente do ídolo Rui Costa

Paulo Bernardo viveu, no domingo, o dia mais feliz com a camisola dos encarnados. Com apenas 19 anos, fez a estreia na Luz, frente ao Braga, e recebeu elogios de Jorge Jesus. "Chegou aqui e parece que jogava com a equipa há um ano. Tem tudo para ser um grande jogador", afirmou o treinador.

Na bancada presidencial, o herói de sempre, Rui Costa, ficou também agradado com o futebol da nova promessa do Seixal. "O meu ídolo de infância era o Iniesta mas aquele que represento melhor é o Rui Costa. Dizem que tenho semelhanças", disse Paulo Bernardo, à BTV, em maio de 2020.

Natural de Almada, começou a jogar futebol com apenas sete anos, na equipa dos infantis do Benfica, no Seixal. A capacidade de drible foi desde sempre a imagem de marca, assim como uma apetência natural para ser, no futuro, um camisola 10. "Já ouvi dizer que jogo de forma parecida com alguns jogadores que ocupavam essa posição, espero ser uma novidade nos tempos de agora", salientou. "O meu lugar favorito? Médio ofensivo", assegurou.