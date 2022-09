Paulo Estrela renova com cláusula de 40 milhões de euros

O médio Paulo Estrela, do Portimonense, renovou até 2026 e passou a ter uma cláusula de rescisão de 40 milhões de euros.

Formado no F. C. Porto, o futebolista, de 23 anos, com passagens na seleção portuguesa de sub-16, sub-17 e sub-18, tem sido uma pedra importante, no plantel orientado por Paulo Sérgio. Na última temporada, fez a sua estreia depois de representar os sub-23 dos algarvios, e na presente época soma seis jogos.

Na última jornada, pertenceu-lhe o golo da vitória, diante do Desportivo de Chaves.