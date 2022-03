Paulo Ferreira abandona o Chelsea 18 anos depois

O antigo defesa direito desempenhava funções diretivas no clube, ao qual chegou em 2004, vindo do F. C. Porto. Agora vai fazer uma pausa na carreira para decidir qual será o próximo passo a seguir no mundo do futebol.

Após a conquista da Liga dos Campeões, ao serviço dos dragões, Paulo Ferreira foi contratado pelo Chelsea, clube que representou durante nove anos como jogador. As boas exibições, aliadas ao comportamento demonstrado pelo antigo internacional português, valeram-lhe um lugar na estrutura do emblema londrino, no departamento técnico de jogadores emprestados do Chelsea.

Aos 43 anos Paulo Ferreira decidiu fazer uma pausa e reavaliar qual será o passo seguinte a dar. "Quero anunciar que o meu tempo no Chelsea chegou ao fim. Decidi voltar para Portugal para estar mais perto da minha família e gostaria de aproveitar esta oportunidade para agradecer a todos no clube e aos fãs que durante os últimos 18 anos fizeram de Stamford Bridge uma segunda casa para mim. Cheguei a Londres em 2004, como um jovem, com grandes sonhos, e tive a oportunidade de realizar a maioria deles graças aos incríveis jogadores, gestores e staff que me ajudaram a crescer como pessoa e profissional. Após a minha retirada [dos relvados] em 2013, assumi um papel no Departamento Técnico de Jogadores Emprestados e agradeço a oportunidade que me foi dada pelo clube", escreveu o antigo jogador nas redes sociais.

Após 18 de ligação aos 'blues' o defesa deixou uma mensagem de despedida, vinculada a uma promessa. "Vou agora tirar algum tempo para descansar e depois analisar as oportunidades de continuar a trabalhar na indústria do futebol mais perto da minha mulher e filhos. Uma vez azul, sempre azul. Obrigado a todos e espero ver-vos em breve!", concluiu.

Como jogador, Paulo Ferreira realizou 491 jogos ao serviço de Estoril, Vitória de Setúbal, F. C. Porto e Chelsea, além de ter representado a Seleção Nacional.

Em termos de títulos, destaque para as duas Ligas dos Campeões conquistadas, às quais se pode acrescentar duas Ligas Europas, três campeonatos da Premier League e duas Ligas portuguesas.