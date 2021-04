Paulo Fonseca: "A equipa entendeu que este é um momento importante e deu tudo"

JN Ontem às 23:45 Facebook

Paulo Fonseca, treinador português da AS Roma, elogiou a equipa após triunfo por 2-1 no terreno do Ajax, esta noite de quinta-feira, na primeira mão dos quartos de final da Liga Europa, e atacou a imprensa pelas "mentiras" durante a semana.

"Foi uma vitória importante, mas tivemos muitos problemas com os jogadores a nível físico. O Ajax é uma grande equipa como vimos, mas os rapazes fizeram um grande jogo. A qualificação não está fechada, mas é uma boa vitória. A equipa entendeu que este é um momento importante para nós e deu tudo. Tivemos alguns problemas na defesa, mas a equipa estava sempre atenta e a acreditar que podia marcar. Mesmo nos momentos difíceis mantivemos a confiança e vencemos uma partida importante", salientou o técnico dos romanos.

E prosseguiu: "Foi muito importante marcar dois golos, mas a eliminatória ainda não está fechada. Muitas vezes criámos problemas a nós próprios. Controlámos os ataques do Ajax, são os mais fortes da Liga Europa no ataque".

Paulo Fonseca escusou-se a comentar se a Roma joga melhor na Europa do que na Série A. "Não sou um treinador que procura desculpas, mas não podemos esquecer que quase sempre estivemos nos quatro primeiros lugares. Acho que precisamos pensar sobre o presente e o futuro. Se mereço mais respeito? Tenho que fazer o meu trabalho, não consigo controlar as críticas. Sempre aceito críticas, o que lamento são as mentiras. Para mim, que não sou italiano, é difícil de entender", apontou o treinador.

E lamentou as notícias falsas que circularam nos dias que antecederam o encontro europeu. "Numa semana importante como esta, representando a Itália, houve muitas mentiras. Isso não é positivo, neste momento todos devemos ser italianos, é difícil para mim aceitar as mentiras em torno da equipa. Esta semana inventaram uma mentira incrível, que os jogadores me confrontaram. Como podem dizer isso? Não há seriedade em escrever essas coisas", acusou.

Já na sala de imprensa, Paulo Fonseca voltou a abordar as notícias de que se teria desentendido com os jogadores. "Aceito as críticas, se jogamos bem ou não. Mas quem faz isso não quer o bem da Roma. Aqui não fica em causa o Paulo Fonseca e sim a Roma. O que fizeram não é justo e não é honesto, quem cria mentira não é profissional. Esta semana inventaram. Foi uma notícia mal-intencionada. Disseram que tivemos um confronto, que os jogadores me mandaram f.... Quem faz isso não é bom profissional. Quem faz isso não tem defesa", finalizou.